Halep é desafiada, mas estreia com vitória sobre Sasnovich em Wimbledon

De volta a Wimbledon após uma eliminação na terceira rodada de 2018, Simona Halep, sétima colocada no ranking mundial, avança à segunda ronda da grama londrina após vencer Aliaksandra Sasnovich, atual #36 da WTA, por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/5 na sua estreia de Wimbledon em 1h38 de partida na manhã desta segunda feira (1).

Em Wimbledon, Halep fez a sua nona estreia, todas em anos consecutivos, vencendo sete dos nove jogos realizados, com derrotas apenas em 2012 e em 2015, quando era #42 e #3 no ranking da WTA, respectivamente. A romena busca superar seu bom desempenho no Slam, com 19 vitórias e nove derrotas ao todo. Como melhor estágio, tem as semifinais de 2014, quando caiu para Eugenie Bouchard em sets diretos, eventual vice-campeã. Desde então, ela chegou às quartas de final por duas vezes.

Em quadra, a ex-número 1 do mundo teve uma estreia complicada, enfrentando uma Sasnovich que jogou bem nos momentos necessários e adiou a vitória de sua adversária. Ao todo, a bielorrussa de 25 anos cometeu 34 erros não forçados, o que custou seu saque várias vezes, e fez apenas 11 winners, contra 18 bolas vencedoras e 16 erros não forçados de Halep, que assustou ao pedir atendimento médico no segundo set, onde se viu em desvantagem de 5/2. Entretanto, a partir daí a romena deslanchou, vencendo a maioria esmagadora dos pontos, fechando a segunda parcial por 7/5.

Na segunda rodada, Halep enfrentará sua compatriota Mihaela Buzarnescu, que superou, por duplo 6/4, a americana Jessica Pegula. No confronto direto, a top 10 tem vantagem de 1 a 0, tendo vencido a única partida em 2008, num ITF 25k na Itália.