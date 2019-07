Seguro, Wawrinka estreia com vitória sobre Bemelmans e está n a segunda rodada de Wimbledon

Estreando em Wimbledon 2019, #19 Stan Wawrinka começou com o pé direito no torneio e se garantiu na segunda rodada do Grand Slam disputado na grama. Enfrentando o belga #171 Ruben Bemelmans, o suíço triunfou por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, em 1h29 de partida.

Wawrinka começou servindo muito bem e arriscando nas devoluções. Logo no quarto game, o suíço aplicou bons golpes e conquistou a vantagem, abrindo 4/1. Sólido, o número 19 do mundo sacou firme para fechar o primeiro set por 6/3.

Precisando reagir, Bemelmans voltou sacando melhor e segurou Wawrinka até o quinto game, quando o suíço conquistou o break para abrir 4/2. Confiante, Stan emplacou uma sequência de bons golpes para alcançar mais uma vantagem, fechando em 6/2.

Superior no confronto e com boa vantagem, Wawrinka manteve o panorama no terceiro set. Logo no terceiro game, conseguiu a vantagem depois de aproveitar os erros do belga, abrindo 3/1. Em seguida, Stan alcançou mais uma quebra e selou a vitória por 6/2.

Na segunda rodada de Wimbledon, Wawrinka enfrentará o norte-americano #63 Reilly Opelka, que venceu o alemão #518 Cedrik-Marcel Stebe por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 7/6 (4) e 6/1, em 1h50 de partida. O confronto acontece nesta quarta-feira, às 7h (de Brasília).