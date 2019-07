Atual vice-campeão, Anderson bate Herbert e começa bem sua campanha em Wimbledon

O sul-africano #8 Kevin Anderson começou com o pé direito em Wimbledon. Vice-campeão no ano passado, o gigante de 2,03 m jogou muito tênis e não deu chances ao francês #39 Pierre-Hugues Herbert, que vinha de bons resultados nos torneios de grama preparatórios, triunfando por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, em 1h46 de duelo.

Dominante em praticamente todos os momentos da partida, Anderson não teve problemas em ditar seu ritmo e crescer na hora que precisou em todos os sets. Ao todo, foram 16 aces contra apenas quatro do francês. Além disso, aplicou o dobro de winners: 40 a 20. Outro número que demonstra a supremacia do sul-africano é o de pontos vencidos na rede: 91%, enquanto Herbert conquistou apenas 55%.

Se na primeira e na segunda parcial Anderson precisou de apenas um break point, na terceira ele foi além e quebrou o saque de Herbert em duas oportunidades. Sem dar chances de reação ao adversário, salvou todos as set chances de break que teve de enfrentar, ganhando 80% dos pontos com o 1° serviço e incríveis 73% com o 2°.

Após a grande estreia no Grand Slam londrino, o cabeça de chave número quatro enfrentará na segunda rodada o #288 Janko Tipsarevic, velho conhecido do circuito e ex-top 10 do ranking. Em seu debute na grama sagrada do All England Lawn Tennis Club, o sérvio precisou suar a camisa para bater o japonês #68 Kei Nishioka por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 6/7 (2), 6/2, 5/7 e 6/2, em 3h56 de jogo.