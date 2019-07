Rumo ao penta: Djokovic vence Kohlschreiber e estreia com o pé direito em Wimbledon

Atual campeão, o #1 Novak Djokovic não jogou seu melhor tênis, mas fez o necessário para bater o alemão #57 Philipp Kohlschreiber por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 7/5 e 6/3, em 2h03 de partida, e começar com o pé direito mais uma campanha em Wimbledon. Com o resultado, o líder do ranking mantém a escrita de nunca ter perdido nas estreias que teve na grama sagrada. Foram 15 até aqui.

No primeiro set, Djokovic levou um susto ao ver o adversário quebrá-lo logo no game inicial. Entretanto, reagiu logo depois e conquistou duas quebras consecutivas, virando rapidamente para 4/1. Kohlschreiber até tentou variar o jogo para complicar o sérvio, mas não surtiu efeito. Controlando a vantagem no placar, Nole fechou em 6/3 e largou na frente diante do alemão.

Assim como na parcial anterior, o número um do mundo se viu em apuros no começo. Com outra quebra no início, Kohlschreiber chegou a abrir 2/0, mas viu Djokovic recuperar a intensidade e deixar tudo igual novamente. A partir daí, os tenistas foram confirmando seus saques e mantendo o ser equilibrado. O sérvio chegou a ter triplo set point no décimo game, porém o alemão reagiu e manteve-se vivo.

Firme nas devoluções e consistente nas trocas de bola, o tetracampeão do torneio foi para cima buscando evitar o tie-break. E conseguiu. No 12° game, quebrou o serviço do oponente e, com 14 winners e apenas cinco erros não forçados, fechou a parcial em 7/5.

Com uma boa superioridade no marcador, Nole passou a jogar com mais confiança e a ditar seu ritmo. Kohlschreiber, por sua vez, não teve armas para incomodar o sérvio e tentar mudar o panorama do jogo. Obtendo um break no sétimo game, Djokovic abriu 5/3 e ficou muito perto da vitória. Embalado, o sérvio não deu descanso ao alemão e, no game seguinte, conquistou outra quebra, decretando o triunfo por 6/3.

Buscando seu quinto título no Grand Slam londrino, o principal cabeça de chave enfrentará na segunda rodada o norte-americano #111 Denis Kudla, que passou pelo tunisiano #100 Malek Jaziri também por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/1 e 6/3. Esse será o primeiro encontro entre os dois tenistas no circuito da ATP.