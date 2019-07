Zebra em Wimbledon: Putintseva aumenta freguesia e elimina Osaka logo na estreia

Ainda tentando retornar ao seu melhor nível, a japonesa Naomi Osaka, de 22 anos, perdeu na estreia de Wimbledon na tarde desta segunda feira (1) para a cazaque Yulia Putintseva, atualmente na 39° colocação do ranking mundial da WTA, em partida na Quadra Central que durou 1h36 com 7/6(4) e 6/2 favoráveis à tenista do Cazaquistão.

Com o resultado, Putintseva agora tem três vitórias em três jogos contra a número dois do mundo. Antes do início de Wimbledon, Osaka havia perdido também na estreia de Birmingham, seu torneio mais recente, onde caiu para a mesma Putintseva. Para Osaka, o mau desempenho na grama persiste, agora com 12 vitórias em 23 partidas na carreira. Em Wimbledon, a ex-número um jamais alcançou as oitavas, nem tem finais em qualquer torneio na grama.

Em quadra, Osaka passou longe de seu melhor nível, causando muitos erros não forçados em momentos inoportunos, o que acabou por fonecer à Putintseva sete break points, dos quais ela aproveitou três contra uma conversão em quatro oportunidades da japonesa. Nos rallies, a cazaque soube aproveitar os erros da oponente, tendo apenas 15 winners e sete erros não forçados, enquanto Osaka cometeu 37 erros não forçados e 34 bolas vencedoras.

Na segunda rodada, Putintseva enfrentará a suíça Viktorija Golubic, que passou pela jovem polonesa Iga Swiatek em sets diretos. Será o primeiro encontro entre as duas tenistas no circuito profissional da WTA.