Fabbiano surpeende Tsitsipas e avança à segunda rodada de Wimbledon

Vindo de boa campanha no ATP 250 de Eastbourne, #89 Thomas Fabbiano estreou em Wimbledon com vitória e se avançou à segunda rodada do torneio. Enfrentando o jovem tenista grego #6 Stefanos Tsitsipas, o italiano triunfou por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 3/6, 6/4, 6/7 (8) e 6/3, em 3h27 de partida disputadíssima.

O confronto começou intenso, com os dois tenistas sacando firme e buscando a quebra. Fabbiano emplacou bons golpes no terceiro game e abriu 3/1. Porém, logo em seguida, viu o grego reagir para devolver o break. No nono game, após quatro deuces, o italiano buscou a vantagem decisiva e em seguida fechou o primeiro set em 6/4.

Precisando reagir, Tsitsipas voltou mais consistente no segundo set. Sacando bem e sólido nas trocas de bola, o grego alcançou a vantagem no sexto game e abriu 5/2. Em seguida, sacou firme fechar a parcial em 6/3 e empatar a partida.

O terceiro set foi disputadíssimo, com ambos servindo bem e oferecendo poucas chances ao adversário. No quarto game, Fabbiano abriu 0/40, mas viu Tsitsipas reagir e salvar três break points. A situação se repetiu no décimo game, mas dessa vez, o italiano não desperdiçou a oportunidade e liquidou a parcial em 6/4.

O quarto e decisivo set foi muito emocionante. De um lado, Fabbiano tentando selar a vitória, de outro, o grego tentando se manter vivo no confronto. Após muito equilíbrio, a parcial seguiu sem quebras e o vencedor teve que ser decidido no tiebreak.

Tsitsipas começou melhor e conseguiu uma mini quebra logo de cara, abrindo 3-0. Aparentemente nervoso, o número seis do mundo teve dois set points, mas viu o italiano reagir e virar o confronto para 7-6. Pressionado, o grego forçou o erro de Fabbiano e salvou o match point. Em seguida, conseguiu duas mini quebras seguidas e sacou firme para fechar em 10-8.

O panorama se manteve no começo do quinto set e a partida seguiu equilibrada. A parcial seguiu sem quebras até o sétimo game, quando Fabbiano aproveitou os erros de Tsitsipas para abrir 5/3. Em seguida, o italiano conquistou mais uma quebra e selou a vitória por 6/3.

Na segunda rodada, Fabbiano medirá forças com o croata #80 Ivo Karlovic, que venceu o italiano #219 Andrea Arnaboldi por 3 sets a 0, parciais de 6/4,6/4 e 7/6 (4), em 1h44 de partida. O confronto acontece nesta quarta-feira (03), o horário ainda não foi divulgado.