Zverev cai para Vesely na estreia de Wimbledon e aumenta sina em Slams

Os problemas do #5 Alexander Zverev em Grand Slams continuam. Nesta segunda-feira (1º), o alemão caiu logo na estreia de Wimbledon com derrota de virada para o qualifier #116 Jiri Vesely. O tcheco fechou a partida em três sets a um, parciais de 4/6, 6/3, 6/2 e 7/5, em 2h34.

Apesar de 24 aces e números melhores de winners e erros não-forçados, Zverev foi incapaz de aproveitar suas chances. O alemão teve 49 bolas vencedoras, contra 46 de Vesely, e fez menos erros não-forçados: 22 contra 25. Após fechar a primeira parcial com a única quebra do set no décimo game, o alemão não conseguiu aproveitar nenhum de seus seis break points seguintes na partida. O tcheco, pelo contrário, aproveitou cinco de seus oito breaks na partida para garantir a vitória.

