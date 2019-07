Estreia tranquila: Stephens vence Bacsinszky e avança em Wimbledon

Voltando à Wimbledon como cabeça de chave 9, a americana Sloane Stephens, de 26 anos, teve uma estreia tranquila contra a suíça Timea Bacsinszky, atualmente #91 no ranking da WTA, na manhã desta terça feira (2), ao vencer por 2 sets a 0 com parciais de 6/2 e 6/4 em apenas 1h08 de confronto, realizado na Quadra 2 do All England Lawn Tennis Club, pela primeira rodada do Grand Slam londrino.

O resultado faz com que Stephens supere sua má forma recente em Wimbledon, onde em 2017 e em 2018 caiu ainda na primeira rodada, para Alison Riske e Donna Vekic, respectivamente. Nesse torneio, busca superar sua melhor marca, feita em 2013, quando chegou às quartas, única temporada em que sequer chegou na segunda semana do Slam. Com 21 partidas no total, Stephens tem 13 vitórias, nenhuma delas contra uma top 20.

Em quadra, a campeã do US Open 2017 teve uma performance acima da média, vencendo quase 60% dos pontos disputados, com 25 bolas vencedoras e 22 erros não forçados. Do outro lado da quadra, Bacsinszky cometeu 15 erros não forçados e fez apenas quatro winners, num dia em que seu backhand, melhor golpe, não estava na melhor fase. Stephens conseguiu um resultado tranquilo, dominando durante toda a partida, exceto quando precisou servir para os sets, quando foi quebrada em duas ocasiões. Apesar disso, conseguiu fechar em seguida com tranquilidade.

Na segunda rodada, a americana enfrentará a vencedora do embate entre Wang Yafan, da China, e Tereza Martincova, da República Tcheca. Stephens jamais enfrentou qualquer uma das duas no circuito profissional da WTA.