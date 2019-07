Federer leva susto, mas domina Harris na sequência e estreia com vitória em Wimbledon

Maior campeão da história de Wimbledon, o #3 Roger Federer deu um susto em seus fãs nesta terça-feira (2). Estreando no Grand Slam londrino contra o jovem sul-africano #86 Lloyd Harris, o suíço saiu atrás, mas reagiu e conquistou sua 96ª vitória na grama sagrada ao triunfar por 3 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/1, 6/2 e 6/2, em 1h51 de partida.

Mesmo diante do octacampeão do torneio na Quadra Central, Harris começou o jogo com uma boa postura, diferentemente de Federer, que demorou até encontrar seu ritmo. Aproveitando-se disso, o sul-africano conquistou a única quebra do set inicial e, surpreendentemente, fechou em 6/3, largando na frente contra o segundo principal favorito ao título.

Porém, o duelo mudou de cara a partir do segundo set. Somando as parciais seguintes, Federer perdeu apenas cinco games no total, demonstrando o grande domínio exercido pelo suíço no restante da partida. Diminuindo o número de erros e sacando com maestria, o tenista de 37 anos conquistou três breaks e fechou em 6/1, deixando tudo igual no placar.

O terceiro set foi o mais incrível com relação a performance do ex-número um do mundo. Colecionando ótimas jogadas e bolas vencedoras, Federer venceu 100% dos pontos na rede e com o 1° serviço, além de ter ganho 85% com o 2° serviço e cometido apenas um erro não forçado. Com duas quebras ao longo dos games, abriu boa vantagem e, sem sustos, fechou em 6/2.

Embalado com a reação e com o grande nível de tênis apresentado, o suíço ainda contou com uma lesão de Harris, que o incomodava na hora de se locomover em quadra. O sul-africano até continuou em quadra, mas seguiu sendo presa fácil para Federer. Superior no placar desde o início, o natural da Basileia sacou para o jogo no oitavo game e, com um ace, decretou a vitória novamente por 6/2.

Na briga pelo seu nono título em Londres, Federer encara na segunda rodada quem passar do confronto entre o britânico #169 Jay Clarke e o norte-americano #182 Noah Rubin.