Buscando o tricampeonato, Kvitova estreia em Wimbledon com ótima vitória sobre Jabeur

A estreia da número seis do mundo, Petra Kvitova, na grama real de Wimbledon correu da melhor forma possível. Apesar de jogar na Quadra 3, a bicampeã mostrou ótimo preparo físico e conquistou vitória em sets diretos em cima da #56 Ons Jabeur. A tcheca, que fez sua estreia na tarde desta terça-feira (2) fez 6/4 e 6/2, em apenas 60 minutos de jogo.

A partida na primeira rodada do Slam britânico marcou o primeiro encontro entre as jogadoras, mas o fato não impediu que Kvitova entrasse em quadra sem ser favorita total. A tcheca, que se preservou fisicamente durante semanas, deixando de fazer os torneios preparatórios, fez sua primeira partida na grama e conquistou uma importante vitória em sets diretos.

Petra fez uma ótima primeira parcial, conquistando quebra de serviço no sexto game (no segundo break point que teve) e sendo o mais consistente que pode na agressividade. A tcheca chegou a ter três set points no oitavo game, mas não conseguiu tirar proveito de nenhum. No game seguinte, serviu para a parcial e foi quebrada. Apesar das falhas, Kvitova colocou logo a cabeça no lugar e no game seguinte, quando Jabeur servia para normalizar o placar, a vice-campeã do Australian Open conquistou mais uma quebra e ficou com a parcial. 6/4, 31 minutos.

A segunda parcial da partida, muito mais tranquila que a de abertura, contou com quatro quebras de serviço (de seis break points disputados), três delas beneficiando a tcheca - que quebrou nos games pares: dois, quatro e oito. Petra conquistou a partida no primeiro match point que teve - no último game de serviço da tunisiana.

Petra encerrou sua partida de primeira ronda com 11 winners disparadas e 18 erros não-forçados cometidos; a tcheca zerou em aces e fez uma dupla falta. Jabeur disparou os três aces da partida, cometeu uma dupla falta, marcou nove winners e 15 erros não-forçados. Dos 105 pontos disputados, Kvitova venceu 60 (57%).

Com a vitória, Petra segue em busca do tri-campeonato em Wimbledon. A tcheca tem para a próxima fase um tremendo desafio: a francesa ex-top 10, #48 Kristina Mladenovic que venceu a #83 Vitalia Diatchenko em três sets. Kvitova domina o confronto direto entre as tenistas com seis triunfos e somente um revés.