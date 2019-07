Bicampeão, Nadal bate Sugita com autoridade e avança à segunda rodada em Wimbledon

Campeão de Wimbledon em 2008 e 2010, o #2 Rafael Nadal teve uma estreia tranquila. Diante do japonês #274 Yuichi Sugita, que deu ritmo de jogo a todo momento, o espanhol teve uma bela atuação e venceu por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/1 e 6/3, em 2h01 de partida, debutando muito bem no terceiro Slam da temporada.

Nadal começou o duelo já ligando o sinal de alerta. Jogando solto, Sugita quebrou o espanhol logo no início e abriu 2/0. Mas foi só um susto. Adquirindo ritmo e consistência, o espanhol passou a forçar o adversário ao erro dominou o restante da parcial. Além de devolver o break atrás, o 'Toro Miúra' obteve mais um ao longo do set e, fazendo valer a boa vantagem no placar, fechou em 6/3.

Embalado com a reação na parcial anterior, o bicampeão do torneio manteve o controle do jogo no segundo set. Conquistando duas quebras em sequência, abriu 4/0 rapidamente sem dar chances ao japonês, que nada pôde fazer para incomodar. Vencendo 62% dos pontos na devolução, Nadal quebrou o serviço de Sugita mais uma vez no sétimo game e fechou em 6/1 com autoridade.

No terceiro set, o nipônico melhorou muito seu aproveitamento nos games de saque. Em contrapartida, o espanhol seguiu sólido com o forehand do fundo da quadra, além de continuar subindo à rede com ótima precisão. Porém, apesar de ter equilibrado as ações, o japonês continuou cometendo erros bobos e acabou pagando o preço.

Mesmo sem muito brilho, Nadal aproveitou seu quarto break point e enfim confirmou a quebra no oitavo game, fazendo 5/3 no marcador. Sacando para a vitória, o 'Toro Miúra' fechou em 6/3 novamente e garantiu-se na próxima fase do Grand Slam londrino.

Na segunda rodada, o espanhol enfrentará o polêmico e perigoso #43 Nick Kyrgios, que passou pelo seu compatriota Jordan Thompson em um duelo de cinco sets, com parciais de 7/6 (4), 3/6, 7/6 (10), 0/6 e 6/1. Esse será o segundo encontro entre Nadal e o australiano em Wimbledon. No primeiro, há cinco anos atrás, Kyrgios era wildcard e tinha apenas 19 anos, mas mesmo assim surpreendeu e derrotou o canhoto, que era o líder do ranking naquela ocasião.