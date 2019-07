Barty bate Zheng na estreia em Wimbledon e chega a 13ª vitória consecutiva

Vindo de título em Roland Garros e Birmingham, a #1 Ashleigh Barty conquistou mais uma vitória na estreia de Wimbledon batendo a #43 Saisai Zheng. A australiana eliminou a chinesa em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h18, na Quadra 1, nesta terça-feira (2).

De volta a sua superfície favorita, a australiana abriu 3/0 na primeira parcial, mas cedeu seu saque no único game em que foi ameaçada em toda a partida e viu Zheng igualar em 3/3. Barty, porém, foi firme na chance de break que teve no décimo game e quebrou de 40-0, fazendo 6/4, em 42 minutos.

No segundo set, Barty foi sublime no saque, perdendo apenas dois pontos no seu serviço em toda a parcial. Além disso, a número um do mundo pressionou na devolução - Zheng só venceu 25% dos pontos com seu segundo serviço. Sem ser ameaçada, a australiana quebrou a chinesa mais duas vezes e fechou a partida em 6/2, em 36 minutos.

Esta foi a 13ª vitória consecutiva de Barty, comando as sete de Roland Garros e as cinco em Birmingham. Na segunda rodada, a cabeça de chave número um do torneio enfrenta a belga #58 Alison van Uytvanck, que bateu na estreia a #104 Svetlana Kuznetsova, parciais de 6/4, 4/6 e 6/2.