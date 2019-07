Preciso nos momentos decisivos, Cilic despacha Mannarino e avança em Wimbledon

O #18 Marin Cilic mostrou que chega em Wimbledon para brigar por título novamente. Nesta terça (2), o croata jogou em alto nível e bateu o francês #42 Adrian Mannarino por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (6), 7/6 (4) e 6/3, em 2h48 de uma partida bastante equilibrada, muito pela dificuldade imposta pelo adversário do vice-campeão de 2017.

Diante de um francês inspirado e que colocou pressão em diversos momentos do jogo, Cilic precisou aproveitar as pequenas chances que apareceram ao longo das parciais, principalmente nos tie-breaks, onde fez valer as mini quebras obtidas. Além disso, contou com seu ótimo saque, que fez a diferença hoje. Ao todo, foram 16 aces e 83% dos pontos ganhos com o 1° serviço.

Vale destacar também a qualidade do croata na hora de ser agressivo nos momentos decisivos. Com 45 winners, contra 23 de Mannarino, Cilic se impôs para sair vencedor nos três sets, não deixando o adversário comandar os pontos e forçando-o ao erro.

Mesmo com um histórico positivo em Wimbledon - atingiu as quartas em 2014, 2015 e 2016, e foi finalista em 2017 -, Cilic vem de uma eliminação precoce no ano passado, quando caiu logo depois da estreia. Visando esquecer a última campanha, o tenista da Croácia enfrenta na segunda rodada do Slam londrino o português #69 João Sousa, que passou pelo britânico #431 Paul Jubb.