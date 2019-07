Azarenka atropela Tomljanovic e avança com facilidade em Wimbledon

Depois de uma tranquila estreia contra Alize Cornet em que venceu em 1h30, a ex-número 1 do mundo Victoria Azarenka passou por mais uma rodada sem quaisquer dificuldades ao superar a australiana Ajla Tomljanovic, de 25 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0 em apenas 1h03 de confronto pela segunda rodada de Wimbledon na manhã desta quarta-feira (3).

Dominante em quadra, a bielorrussa cometeu 12 erros não forçados contra 21 de Tomljanovic, a qual começou a partida com esperanças, abrindo 2/0 e servindo para disparar em três games de vantagem. A partir daí, as coisas desandaram para ela, cometendo seus 21 erros e fazendo apenas sete winners, enquanto Azarenka marcou 15. No serviço, Tomljanovic também não conseguiu desempenho satisfatório, com 49% de primeiro saque, nenhum ace e cinco duplas faltas. A ex-número 1, contudo, teve 75% de primeiro serviço, além de dois aces e duplas faltas.

O resultado demonstra a consistência da bicampeã de Slams, que não perde para uma tenista de fora do top 30 desde fevereiro. Desde então, ela venceu 11 tenistas com esse status, e, contra tenistas do top 30, jogou 13 partidas e venceu quatro, ganhando 13 posições na WTA desde o início do ano. Na grama, Azarenka disputou apenas um torneio antes de Wimbledon, em Mallorca, onde foi eliminada já na sua primeira rodada para a cabeça de chave 6, Caroline Garcia.

Na terceira rodada, a bielorrussa ex-número 1 do mundo enfrentará quem passar do confronto entre as romenas Simona Halep e Mihaela Buzarnescu. Azarenka jamais enfrentou esta última no circuito profissional, enquanto, contra Halep, venceu duas partidas e perdeu duas. O duelo mais recente também foi o único na grama, e foi vencido pela romena em sets diretos, em 2017.