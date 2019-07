Cai mais um favorito: Opelka surpreende e elimina Wawrinka em batalha de cinco sets 

Em seu primeiro ano disputando o torneio de Wimbledon no circuito profissional, Reilly Opelka já causa sua primeira zebra ao eliminar, na manhã desta quarta feira (3), o suíço Stan Wawrinka, ex-número 3 da ATP, por três sets a dois, com parciais de 7/5, 3/6, 4/6, 6/4 e 8/6 em embate que durou 3h14 na primeira partida da Quadra 2.

O norte-americano conquista assim a sua terceira vitória contra um top 20 no circuito da ATP, as três em 2019, duas delas contra o seu compatriota John Isner, ambas na quadra dura. Já na grama, ele tinha apenas dois jogos disputados: uma derrota em Newport 2017 e uma derrota em Eastbourne 2019. Assim, já empata sua performance na grama com duas vitórias em quatro jogos.

O campeão de Wimbledon 2015 nos juniores teve o desempenho necessário para eliminar Wawrinka, contando com várias oscilações do suíço para confirmar seus serviços e quebrar os do oponente. Ao todo, conseguiu converter três quebras em dez oportunidades, enquanto Stan quebrou duas vezes em doze. Nos rallies, Opelka se saiu melhor, fazendo 59 winners, contra 44 do suíço, e cometendo 38 erros não forçados, contra 30 de seu adversário. No serviço, o americano também teve performance melhor, com 73% de primeiro saque, 23 aces e duas duplas faltas.

Na terceira rodada, o jovem tenista enfrentará o canadense #17 Milos Raonic, que passou pelo holandês #76 Robin Haase por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (1), 7/5 e 7/6 (4). Esse será o primeiro encontro entre os dois.