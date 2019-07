Sacando muito bem, Raonic vence duelo disputado contra Haase e segue firme em Wimbledon

Vice-campeão de Wimbledon em 2016, o #17 Milos Raonic continua firme e forte no torneio. Na manhã desta quarta (3), o canadense fez valer seu poderosíssimo saque para conseguir bater o holandês #76 Robin Haase por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (1), 7/5 e 7/6 (4), em 2h33 de uma partida bastante equilibrada.

Diante de um adversário perigoso, principalmente na grama, Raonic precisou elevar o nível para sair vencedor. O gigante canadense contou com saques afiados para se impor nos momentos decisivos e não dar espaço para o holandês reagir. Foram 32 aces disparados 83% dos pontos ganhos com o 1° serviço, números que demonstram a supremacia do tenista em seus games de saque.

Outra estatística que evidencia a ofensividade do canadense é de winners. Ao todo, o cabeça de chave número 15 disparou 64 bolas vencedoras, contra apenas 27 de Haase. Raonic só foi quebrado uma vez no jogo, justamente no primeiro set, onde também conquistou uma quebra e levou para o tie-break, dominado por ele do início ao fim.

Já no segundo set, Raonic conseguiu evitar um novo game desempate com uma quebra no momento crucial da parcial, fechando em 7/5 e abrindo 2 sets a 0 de vantagem. O terceiro e último set foi o mais disputado. Com os tenistas confirmando todos seus games, a decisão foi novamente para o tie-break. Dessa vez, o canadense aproveitou a única mini quebra obtida para selar a vitória.

Na terceira rodada do Grand Slam londrino, Raonic irá encarar o norte-americano #63 Reilly Opelka, que surpreendeu e eliminou o suíço #19 Stan Wawrinka por 3 sets a 2, parciais de 7/5, 3/6, 4/6, 6/4 e 8/6, em uma batalha de 3h13.