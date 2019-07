Halep se atrapalha, mas passa por Buzarnescu e vai à terceira rodada em Wimbledon

A partida de segunda rodada da ex-líder do ranking, atual #7 Simona Halep em Wimbledon aconteceu na Quadra 2. A romena, que enfrentou a compatriota #53 Mihaela Buzarnescu levou a melhor ao fazer 6/3, 4/6 e 6/2 em 1h53 de duelo.

O jogo ficou marcado pelo seu número de quebras: ao todo foram 14 (de 23 break points). Halep, que contou com a ajuda da torcida e com o favoritismo, fez boa partida contra a colega de Fed Cup, agiu melhor nos momentos decisivos e acabou ficando com a vitória.

Na primeira parcial, as quebras ocorreram nos games um, quatro, cinco, seis, sete e nove - as quebras ímpares favorecendo Simona. No segundo set, as quebras ocorreram nos games dois, três, cinco, oito e nove - as quebras ímpares favorecendo Monica.

Na terceira e última parcial, as quebras aconteceram nos games dois, cinco, seis e oito - dessa vez, as quebras pares favorecendo a ex-número um, que saiu vitoriosa por 6/2.

A partida, que marcou o primeiro encontro entre as jogadoras, acabou com um ace disparado por Halep, que cometeu três dupla faltas; Buzarnescu não fez aces e cometeu quatro dupla faltas. Simona, com seu jogo reservado, ficou com 12 winners feitas e 19 erros não-forçados cometidos; Buzarnescu fez 25 winners e cometeu 44 erros não-forçados.

Simona avança à terceira rodada de Wimbledon e já tem encontro marcado com uma outra ex-líder de ranking, a mamãe bielorrussa #40 Victoria Azarenka, que venceu a australiana #49 Ajla Tomljanovic por 6/2 e 6/0 mais cedo.