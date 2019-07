Djokovic arrasa Kudla e segue firme na briga pelo pentacampeonato em Wimbledon

Depois de uma boa performance em sua estreia, o #1 Novak Djokovic voltou à Quadra Central de Wimbledon e massacrou. Sem precisar jogar seu melhor nível de tênis, o sérvio derrotou com extrema facilidade o norte-americano #111 Denis Kudla por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, em 1h32 de partida.

Djokovic já começou o jogo massacrando o norte-americano. Com duas quebras consecutivas, abriu 5/0 rapidamente e parecia encaminhar o pneu. Porém, Kudla esboçou uma reação ao devolver um dos breaks e confirmar seus saques, diminuindo a vantagem para 5/3. Mas foi só isso. Sem sustos, o sérvio serviu para o set novamente e dessa vez não deu chances, fechando em 6/3.

O domínio de Nole seguiu na segunda parcial. Diante de um adversário que não o incomodava, Djokovic fez 4/1 no placar e ficou mais a vontade ainda em quadra. Assim como no set anterior, Kudla ainda devolveu uma das quebras, entretanto não foi o bastante para equilibrar as ações. Com mais um break no sétimo game, o sérvio fez 5/2 e em seguida fechou com tranquilidade.

Embalado, o tetracampeão começou o terceiro set com o pé direito, quebrando o serviço de Kudla logo no game inicial. A partir daí, Novak controlou muito bem a superioridade no placar com fantásticos 82% dos pontos ganhos com o 1° serviço e 86% no 2°. Com ótimas devoluções, o tenista da Sérvia obteve outra quebra e abriu 5/2. Sacando para o jogo, decretou o triunfo novamente por 6/2.

Na terceira rodada do Grand Slam disputado na grama sagrada do All England Club, Djokovic irá enfrentar o polonês #48 Hubert Hurkacz, que passou pelo argentino #59 Leonardo Mayer por 3 sets a 1, de virada parciais de 6/7 (4), 6/1, 7/6 (7) e 6/3.