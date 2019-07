Anderson perde set, mas vence Tipsarevic e vai à terceira rodada de Wimbledon 

O #8 Kevin Anderson pode afirmar que seu saque foi intocável nesta quarta-feira (3). Enfrentando o sérvio #288 Janko Tipsarevic, ex-top 10 do mundo, o sul-africano disparou 24 aces e não foi quebrado uma vez sequer. Apesar de ter perdido um set, o vice-campeão de Wimbledon no ano passado triunfou por 3 sets a 1, parciais de 6/4, 6/7 (5), 6/1 e 6/4, após 2h59 de partida.

Além dos 24 aces contra apenas três do sérvio, Anderson também foi bastante superior em muitos outros quesitos, como winners (57 a 31), pontos ganhos com o 1° serviço (88% a 65%) e break points convertidos (4 a 0). Vale destacar uma estatística em especial do sul-africano no segundo set, onde apesar de ter saído derrotado perdeu apenas um ponto no seu primeiro saque.

Agressivo durante toda a partida, o atual vice-campeão não teve vida fácil e precisou manter a intensidade para despachar Tipsarevic, velho conhecido do circuito e que vai desfrutando de seus últimos momentos como tenista profissional. Vale lembrar que em 2007 e 2008 o sérvio foi até as oitavas de final em Wimbledon, além de já ter atingido as quartas no US Open.

Garantido na terceira rodada do Grand Slam londrino, Anderson mede forças agora com o argentino #26 Guido Pella, que bateu o italiano #73 Andreas Seppi por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 4/6, 5/6, 7/5 e 6/1. Cabeça de chave número quatro, o sul-africano precisa ao menos atingir novamente a final do torneio, para assim conseguir defender os pontos conquistados em 2018.