Wozniacki vinga derrota de Roland Garros e elimina Kudermetova em Wimbledon

Pelo segundo Slam seguido, a #19 Caroline Wozniacki e a #59 Veronika Kudermetova se enfrentaram. Na primeira rodada de Roland Garros, há pouco mais de um mês, a russa surpreendeu. Dessa vez, Wozniacki confirmou o favoritismo e avançou à terceira fase de Wimbledon com vitória por 7/6(5) e 6/3, em 1h49, nesta quarta-feira (3), em partida que aconteceu na renovada Quadra 1.

As duas tenistas foram muito consistentes no saque durante a primeira parcial. Kudermetova enfrentou os três break points do set no quarto game, mas segurou seu serviço, enquanto Wozniacki não foi ameaçada nenhuma vez. A série se encaminhou assim para um tiebreak e apenas um mini break aconteceu, a favor da dinamarquesa, no penúltimo ponto. Assim, a cabeça de chave 14 fechou em 7/6(5), em 57 minutos.

Perdendo apenas cinco pontos no serviço durante o segundo set, Wozniacki manteve seu ótimo aproveitamento, mas conseguiu pressionar ainda mais a rival. No total, foram nove break points contra o saque de Kudermetova. A russa resistiu bem, salvando sete deles, incluindo dois match points quando sacava em 3/5, mas não resistiu e viu a dinamarquesa fechar com 6/3, em 52 minutos.

Kudermetova teve um aproveitamento melhor em pontos jogados no primeiro serviço - 79% a 78% -, mas Wozniacki foi muito superior contando o segundo: 76% dos pontos ganhos, contra somente 39% da russa. No quesito winners, a dinamarquesa foi bem mais tímida - 10 a 34 -, mas cometeu 38 erros não-forçados a menos - 44 a seis.

Na terceira rodada, Wozniacki enfrente a chinesa #50 Shuai Zhang, que vem de vitória sobre a belga #148 Yanina Wickmayer, parciais de 6/3 e 6/2.