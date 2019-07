Cori Gauff vence mais uma e segue sonho em Wimbledon

A #313 Cori Gauff está na terceira rodada de Wimbledon. Aos 15 anos, a tenista segue fazendo história. Depois de eliminar a #44 Venus Williams na estreia, a norte-americana derrotou a #139 Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.

A partida teve apenas uma hora e nove minutos de duração, mas terminou depois das nove horas da noite devido ao atraso na programação, e foi disputada na quadra nº 1. Nada disso, porém, afetou o jogo da jovem tenista que, passado o nervosismo da estreia, jogou com mais confiança ainda.

Rybarikova não teve resposta aos golpes da garota. A adversária a fazia correr muito, principalmente com bolas profundas, fazendo com que apenas fossem devolvidas e, depois, ela pudesse angular e mandar nos pontos como quisesse. Uma tática bem estabelecida na cabeça de Gauff e executada de maneira perfeita.

Ela foi melhor que a adversária em quase tudo; aproveitamento de primeiro saque (85% - 71%), segundo serviço (59% - 36%), winners (18 – 15) e menos erros não-forçados (10 - 23). A oponente apenas foi superior na rede, registrando 67% de pontos ganhos contra 60%, mas ela foi mais vezes à frente do que a norte-americana: 21 tentativas contra 10.

No primeiro set, Rybarikova ainda conseguiu equilibrar o jogo. Não houve nenhum break point disputado a não ser no único game de quebra a favor da vencedora. No segundo, porém, ela sofreu em todos os seus serviços, e os perdeu duas vezes. No último, a russa já estava muito nervosa e cometeu algumas duplas faltas, facilitando o trabalho da jovem para fechar a partida com dois placares de 6/3.

Para continuar fazendo história, Gauff terá que passar agora pela #60 Polona Hercog. A eslovena também já surpreendeu no torneio, eliminando a #17 Madison Keys por dois sets a zero no seu segundo jogo.

A norte-americana já está garantida no top 200 do ranking da WTA na próxima atualização, por atingir a terceira rodada do torneio.