Líder do ranking, Barty atropela Van Uytvanck em menos de uma hora em Wimbledon

Em briga direta pelo número 1 do mundo após o fim de Wimbledon, a australiana Ashleigh Barty, de 23 anos, já defende todos os seus pontos conquistados no Slam londrino em 2018 ao vencer a belga Alison van Uytvanck por dois sets a zero em jogo que durou apenas 54min e foi vencido com parciais de 6/1 e 6/3 na manhã desta quinta-feira na primeira partida da Quadra 2.

Numa performance clínica, Ash Barty encontrou uma oponente com um bom jogo na grama, mas incapaz de reverter o nível de jogo da australiana. Longe de seu melhor dia, a belga cometeu 14 erros não forçados e fez dez winners, enquanto a número 1 do mundo cometeu sete erros não forçados e marcou 14 bolas vencedoras nos 16 games jogados.

No saque, Barty também mostrou superioridade, vencendo 79% dos pontos disputados no primeiro serviço, cedendo apenas um break point, que ocorreu no game de saque em que serviu para a partida, onde foi quebrada.

Em boa fase

O triunfo já é a 14° vitória consecutiva da número 1 da WTA, somando sete com o título em Roland Garros, cinco com o título no WTA de Birmingham e mais duas com os resultados em Wimbledon. No Slam britânico, a terceira rodada é o melhor resultado de Barty em toda a carreira, estágio que ela só veio atingir em 2018 após quatro participações.

Na terceira rodada, a cabeça-de-chave 1 enfrentará a vencedora do embate entre a convidada Harriet Dart e a qualifier Bia Haddad Maia. Barty jamais enfrentou qualquer uma das duas tenistas no circuito profissional da WTA.