Sem dificuldades, Stephens elimina Yafan Wang na segunda rodada de Wimbledon

Cabeça de chave 9, a americana Sloane Stephens, de 25 anos, deu mais um passo seguro rumo à terceira rodada de Wimbledon pela quinta vez na carreira ao bater a chinesa Wang Yafan em sets diretos com apenas 54min de partida, com parciais de 6/0 e 6/2 na primeira partida da Quadra 3 na manhã desta quinta-feira (4).

Em seu melhor nível, a campeã do US Open não deu chances à chinesa, marcando 19 winners e dez erros não forçados e aproveitando-se de um dia iluminado em sua movimentação para barrar o jogo de fundo de Wang, fazendo com que ela cometesse 21 erros não forçados com somente sete bolas vencedoras. No saque, Stephens também teve um desempenho formidável, sem cometer duplas faltas com 81% de primeiro serviço, oportunizando apenas um break point para a chinesa, que o converteu, mas foi quebrada seis vezes em oito oportunidades.

A top 10 assim avança à terceira rodada com apenas 2h04 jogadas nos dois primeiros estágios do Grand Slam e nenhum set perdido. Ela volta a essa fase após duas eliminações precoces em 2017 e 2018, quando caiu na primeira rodada em ambos os anos após fazer terceira rodada em 2016. Com seus pontos defendidos, a atual n° 9 no ranking mundial agora só tem a somar, podendo chegar até ao top 5 com um eventual título.

Para isso, precisará, na terceira ronda, passar pela vencedora do jogo entre Katerina Siniakova, da República Tcheca, e Johanna Konta, tenista da casa. Stephens jamais dividiu a quadra com a tcheca e já disputou contra a britânica por três vezes, sendo derrotada em todas elas.