Sem drama: Kvitova passa fácil por Mladenovic e avança em Wimbledon

A quadra 1 de Wimbledon foi palco do ótimo encontro entre #6 Petra Kvitova e #48 Kristina Mladenovic na manha desta quinta-feira (4). Petra conquistou sua sétima vitória seguida em cima da francesa, fazendo 7/5 e 6/2 em 1h27.

Duas vezes campeã na grama inglesa do terceiro Major do ano, Kvitova entrou em quadra para sua partida de segunda ronda com total favoritismo — mesmo sem ter feito qualquer torneio preparatório. A tcheca contou com grande parte da torcida a seu favor e sem muitas delongas superou a francesa pela sétima vez em oito encontros — um detalhe entre a rivalidade das jogadoras é que nenhuma partida que tiveram foi ao terceiro set.

Mladenovic começou a partida superior e visivelmente mais preparada. A ex top 10 até quebrou o serviço de Petra já no primeiro game e chegou a ter três set points no 10º game, onde foi quebrada. Petra apesar precisou confirmar seu serviço em seguida para finalmente ter a dianteira na parcial, que acabou no 12º game, quando Mladenovic serviu terrivelmente mal e sofreu nova quebra.

Segunda parcial com quebra

Petra voltou a sofrer quebra no primeiro game — dessa vez na segunda parcial —, mas revidou logo de cara, normalizando o placar imediatamente. A tcheca quebrou o serviço de Kristina em mais duas ocasiões: games quatro e oito e saiu com a vitória sem precisar se demorar muito em quadra.

A estatística de serviço das jogadoras foi invertida: Kvitova marcou oito aces e três dupla faltas; Kristina três aces e oito dupla faltas. Nos pontos corridos, ambas empataram em erros não-forçados: 18, mas Petra disparou 24 winners contra apenas sete de Kiki. Kvitova venceu 59% dos pontos totais (72/123).

Apesar da derrota, Kristina segue em Wimbledon como duplista, onde é cabeça de chave um junto da melhor amiga, a húngara Timea Babos. As jogadoras já passaram pela primeira rodada e agora descansam para o desafio da segunda ronda.

Kvitova, que fez sua segunda partida em Wimbledon sem perder sets, avança para a terceira rodada pela primeira vez desde 2015 e tem como próxima adversária a vencedora do confronto entre #26 Amanda Anisimova e #75 Magda Linette.