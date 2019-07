Surpresa: Atual campeã, Kerber é eliminada por Davis na segunda rodada de Wimbledon

A surpresa desta quinta-feira (4) aconteceu na quadra 2 de Wimbledon. Atualmente campeã em título, #5 Angelique Kerber teve sua jornada no slam britânico travada pela lucky loser #95 Lauren Davis. Davis surpreendeu a todos ao fazer 2/6, 6/2 e 6/1 na ex número um. Partida durou 1h57.

Uma das maiores favoritas ao título da edição atual de Wimbledon sofreu uma dura e inesperada derrota na quadra 2 do Major. Angelique Kerber, três vezes Slam Champ não encontrou seu ritmo em nenhum momento e acabou sendo eliminada precocemente do torneio onde defende o título.

Os quatro primeiros games da primeira parcial foram de quebras. Kerber foi a primeira a confirmar o próprio serviço, no quinto game. Depois disso, a alemã quebrou o serviço a americana em mais duas ocasiões (games seis e oito) e conquistou o primeiro set.

Na segunda parcial, os três primeiros games foram de quebras. Dessa vez, Davis foi a primeira a confirmar o serviço, no quarto game. A americana salvou três break points no sexto game (o mais longo da partida, com 17 pontos disputados, três break points, seis deuces e cinco game points), quebrou o serviço da alemã logo em seguida e normalizou o marcador.

A última parcial foi a que contou com a enorme surpresa - e upset. Davis quebrou o serviço de Kerber nos games três, cinco e sete, com destaque para o sétimo, onde foram disputados 15 pontos. A americana só enfrentou um break point durante a parcial, no segundo game, e salvou com eficiência.

Lauren disparou os únicos dois aces da partida e, como Kerber, cometeu duas dupla faltas. A americana disparou 45 winners e cometeu 50 erros não-forçados; Angie ficou com 13 winners e 31 erros não-forçados.

Com a péssima atuação e derrota já na segunda rodada, Kerber despenca no ranking e passa a ocupar a 12º posição - com chance de ficar ainda pior, dependendo dos resultados das outras jogadoras. A alemã ainda não tem torneio programado até Agosto.

Davis, que soube aproveitar bem a sorte de ser lucky loser, conquista a maior vitória de sua carreira em cima da alemã e agora segue para a terceira rodada de Wimbledon, onde enfrenta a espanhola #31 Carla Suárez Navarro que venceu a #88 Pauline Parmentir por 2 sets a 0.