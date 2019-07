Bertens salva match point, bate Townsend de virada e vai à terceira rodada em Wimbledon

Em uma de suas partidas mais complicadas na temporada, a holandesa Kiki Bertens, quarta colocada no ranking da WTA, superou suas dificuldades e eliminou a americana Taylor Townsend, de 23 anos, em uma batalha de três sets vencida com parciais de 3/6, 7/6(5) e 6/2 nesta quinta-feira (4), na Quadra 18, pela segunda rodada de Wimbledon, terceiro Slam da temporada.

Bertens só teve momentos mais confortáveis no terceiro set, após vencer o tie-break e contar com uma redução drástica no desempenho de Townsend. Nos dois primeiros sets, a americana apresentou um tênis de altíssimo nível, compatível com a grama, utilizando-se do saque, de slices e de idas à rede, onde ganhou 34 pontos em 49 aproximações.

O segundo set teve altos e baixos, com a jovem de 23 anos saindo na frente com quebra de vantagem. No entanto, a top 10 conseguiu quatro games consecutivos, podendo sacar para o set em 5/3, mas Townsend conseguiu retornar ao jogo, onde devolveu em 6/5, tendo até match point, mas desperdiçado. No tie-break, a holandesa venceu por 7 a 5.

Nos números, Bertens se saiu melhor especialmente pela performance no terceiro set, fazendo 39 winners e 25 erros não forçados nos sets disputados, enquanto a americana cometeu 39 erros não forçados e marcou 40 winners. No saque, nenhuma das duas conseguiu um nível excepcional, com a porcentagem de primeiro serviço em 60% e muitas duplas faltas.

O resultado faz com que a holandesa permaneça na briga pelo número 1 ao fim de Wimbledon. Ao vencer Townsend, ela fica com 5130 pontos, pouco menos de 1300 atrás de Barty, atual líder. No momento, Bertens se mantém na quarta posição, sua melhor marca na carreira. Para manter sua antiga pontuação, precisará vencer mais duas partidas, a fim de repetir a campanha de 2018, quando chegou às quartas de final.

Para isso, terá de vencer na terceira rodada a tcheca Barbora Strycova, responsável pela eliminação da alemã Laura Siegemund. O único confronto entre as duas foi na quadra dura de Auckland em 2016, onde Strycova venceu em sets diretos.