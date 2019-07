Federer domina Clarke, vence em sets diretos e segue firme em Wimbledon

Após o susto na estreia, o #3 Roger Federer entrou em quadra focado e destinado a não dar oportunidades ao wildcard britânico #169 Jay Clarke. E assim foi. Seguro e sacando muito bem, o suíço octacampeão de Wimbledon bateu o tenista da casa por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 7/6 (3) e 6/2, em 1h36 de partida.

Enfrentando um adversário que não está acostumado com jogos desse porte, Federer atropelou no primeiro set. Extremamente dominante em seus games de serviço e sobrando nas trocas de bola, o suíço conquistou duas quebras ao longo da parcial e fechou em 6/1 com muita tranquilidade.

No segundo set, Clarke pegou carona no embalo da torcida e se inspirou. Errando menos, sacando melhor e variando o jogo com boas subidas à rede, o britânico equilibrou o duelo, mas ainda assim não incomodou Federer nas devoluções. Depois de 12 games disputados e nenhuma chance de quebra, a decisão foi para o tie-break, onde o suíço fez valer sua superioridade e fechou em 7/6 (7-3).

Com 2 sets a 0 de vantagem, o dono de oito troféus do torneio ficou mais a vontade ainda em quadra e voltou a controlar as ações. Perdendo apenas um ponto com seu saque em toda a parcial e vencendo 100% dos pontos na rede, o cabeça de chave número dois não teve dificuldades para fechar em 6/2 e decretar o triunfo.

Na terceira rodada do Grand Slam londrino, Federer irá medir forças com o francês #28 Lucas Pouille, que passou pelo seu compatriota #116 Gregoire Barrere, vindo do qualifying, também por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 7/6 (0) e 6/4.