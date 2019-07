Jogando em alto nível, Nadal bate Kyrgios e avança à terceira rodada de Wimbledon

Impecável. Não existe palavra que defina melhor a atuação do #2 Rafael Nadal na vitória sobre o australiano #43 Nick Kyrgios, na tarde desta quinta (4). Em um jogo disputadíssimo, o espanhol prevaleceu nos momentos cruciais e triunfou por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6, 7/6 (5) e 7/6 (3), em 3h03, e avançou de fase em Wimbledon.

Bicampeão na grama londrina, Nadal se vingou de Kyrgios, que foi seu algoz no Grand Slam britânico há cinco anos, quando tinha apenas 19 anos e entrou no torneio através de um convite da organização. Com o resultado, o ex-número um do mundo desempatou o confronto direto, liderando agora por 4 a 3.

Diante de um Kyrgios que pouco conseguiu fazer, principalmente com as devoluções, onde não se encontrou em momento algum, Nadal dominou no primeiro set. Com um aproveitamento de 92% dos pontos ganhos com o 1° serviço, e 80% com o 2°, o espanhol não deu chances de reação ao australiano. Fazendo valer a quebra de saque conquistada, fechou em 6/3 e largou na frente.

No segundo set, o panorama mudou de figura. Mais agressivo e ofensivo principalmente com seu forehand, Kyrgios obteve o break logo no começo e abriu 4/1. Porém, cometendo erros bobos e oscilando em alguns pontos, viu Nadal devolver a quebra e voltar para a parcial. Sem se deixar abater, o polêmico australiano encaixou bons golpes de devolução, quebrou o 'Toro Miúra' novamente e fechou também em 6/3, deixando tudo igual no duelo.

Com o placar empatado, os tenistas vieram para o terceiro set com o serviço afiado, não dando uma chance sequer de quebra um ao outro. Vale destacar o desempenho sólido de Nadal na parcial. Foram 14 winners e apenas cinco erros não forçados. Soberano em seus games de saque, Kyrgios manteve o set equilibrado e resistiu bem às investidas do adversário. Depois de 12 games jogados, a decisão foi para o tie-break.

Superior nos pontos iniciais, o espanhol obteve duas mini quebras e rapidamente fez 5-2 no marcador. O australiano até devolveu um dos mini breaks e diminuiu a vantagem do bicampeão do torneio para 6-5, mas a tentativa de reação parou por aí. Com uma bola vencedora na paralela, Nadal fechou o game desempate em 7/6 (7-5).

O nível da partida seguiu equiparado no quarto set. Assim como na parcial anterior, tanto o espanhol (91%) quanto o australiano (71%) mantiveram o bom aproveitamento nos games de saque. Sem nenhuma quebra ao longo do set, os jogadores foram novamente para o tie-break, onde a qualidade de Nadal prevaleceu.

Contando com um erro bobíssimo de Kyrgios no primeiro ponto, o 'Toro Miúra' abriu 3-0 e soube administrar muito bem a vantagem com aces e forehands precisos. Conquistando outra mini quebra após mais uma bola fora do adversário, o espanhol chegou ao match point e decretou a vitória por 7/6 (7-3).

Na terceira rodada de Wimbledon, Nadal enfrentará outro oponente bastante complicado: o #72 Jo-Wilfried Tsonga, ex-top 5 do mundo e semifinalista do torneio em 2011 e 2012. O francês passou pelo lituano #77 Ricardas Berankis em sets diretos, parciais de 7/6 (4), 6/3 e 6/3.