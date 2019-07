Com grande atuação, Sousa supera Cilic e iguala recorde pessoal em Wimbledon

Sem ter muito sucesso quando joga na grama, o #69 João Sousa conquistou nesta quinta-feira (4) sua vitória mais expressiva no piso. Enfrentando o croata #18 Marin Cilic, vice-campeão em Wimbledon há dois anos, o português teve uma grande atuação e surpreendeu ao vencer por 3 sets a 0, com triplo 6/4, após 2h12 de partida. Com o resultado, Sousa se garante na terceira rodada do Slam londrino e repete seu melhor resultado no torneio, que havia sido em 2016.

Diante de um dos favoritos ao título, o português foi impecável. Sacando muito bem - foram 9 aces e 83% dos pontos ganhos com o primeiro serviço -, salvou todos os 12 break points que o adversário teve, além de ter mantido uma consistência invejável do fundo da quadra. Enquanto Cilic cometeu 46 erros não forçados, Sousa somou apenas sete.

O português precisou apenas de uma quebra em cada set para fazer valer sua superioridade no jogo. Cilic, por sua vez, se afunda mais ainda em uma temporada frustrante. Atualmente na 18ª posição do ranking, o croata começou o ano em sétimo, dentro do top 10, mas as péssimas campanhas até aqui vem fazendo com que o gigante de 1,98 m siga despencando.

Visando quebrar seu recorde pessoal e avançar às oitavas de final, Sousa irá encarar na terceira rodada o britânico #61 Daniel Evans, que despachou o georgiano #16 Nikoloz Basilashvili, cabeça de chave número 18, em sets diretos, parciais de 6/3, 6/2 e 7/6 (2).