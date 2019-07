De virada, Fognini vence duelo disputadíssimo contra Fucsovics e avança em Wimbledon

O #10 Fabio Fognini está se acostumando a vencer batalhas em Wimbledon. Depois da estreia de 3h23 contra Frances Tiafoe, o italiano precisou de 3h38 para bater o húngaro #51 Marton Fucsovics por 3 sets a 2, de virada, parciais de 6/7 (6), 6/4, 7/6 (3), 2/6 e 6/2. Com o resultado, se garantiu na terceira rodada do Slam londrino, igualando a campanha do ano passado.

Vivendo uma grande temporada, Fognini busca manter o embalo para quebrar seu próprio recorde pessoal na grama sagrada do All England Club. O italiano nunca conseguiu passar da 3ª fase do torneio. Ele ficou perto de conseguir em 2010, 2014, 2017 e 2018, mas acabou eliminado em todas as oportunidades.

No duelo contra Fucsovics, Fognini contou com o apoio da torcida inglesa do início ao fim. Com estatísticas muito parecidas durante todo o embate, prevaleceu o tenista que foi mais preciso nos momentos de decisão. No quinto e último set, por exemplo, o húngaro sacava em 3/4 quando cometeu erros bobos e deu uma chance de ouro ao italiano, que não desperdiçou, confirmou a quebra e decretou a vitória logo em seguida.

Vale destacar principalmente o número de pontos ganhos na partida. Enquanto Fognini venceu 171, Fucsovics ganhou 170, o que mostra o equilíbrio do confronto realizado na Quadra 3. Agressivo na parte final do jogo, o italiano fechou com 61 winners, contra 48 do adversário. Em contrapartida cometeu 55 erros não forçados, enquanto o húngaro terminou com 43.

Na próxima rodada, o cabeça de chave número 12 enfrenta o norte-americano #94 Tennys Sandgren, que passou pelo experiente francês #25 Gilles Simon também por 3 sets a 2, parciais de 6/2, 6/3, 4/6, 3/6 e 8/6. Esse será o terceiro encontro entre os tenistas, o primeiro na grama. Com duas vitórias, Fognini lidera o 'h2h'.