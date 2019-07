Pella surpreende e elimina Kevin Anderson em sets diretos na terceira rodada de Wimbledon

Muito longe de sua superfície favorita, o #26 Guido Pella continua a surpreender a todos os presentes em Wimbledon. Desta vez, protagonizou uma grande zebra ao vencer o sul-africano #8 Kevin Anderson, atual vice-campeão do torneio, por 3 sets a 0 na manhã desta sexta-feira (5), com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6(5), em partida que durou 2h34 na sessão de abertura da Quadra Central, pela terceira rodada do Major britânico.

Pella fez uma performance formidável, sólido em todos os aspectos, principalmente nos serviços e no jogo na rede, onde não possui tanto conforto. Nos rallies, levou a melhor, com 30 winners, contra 40 de Anderson, e apenas 13 erros não forçados, contra 29 de seu adversário, além de ter vencido 15 pontos na rede em 25 subidas. O sul-africano teve nove oportunidades de quebra, das quais oito foram salvas pelo argentino, que converteu três em onze chances.

Antes do início de Wimbledon, o argentino colecionava duas derrotas na grama em 2019, para Goffin em Halle e para Fritz em Eastbourne. No início do Slam, venceu Copil e Seppi em duas duríssimas batalhas para atingir a terceira rodada. Em 2018, Pella mais uma vez chocou a todos ao vencer Marin Cilic na segunda rodada do torneio antes de perder no encontro seguinte. Ao todo, ele tem sete vitórias e nove derrotas na grama, sendo que cinco desses triunfos são em Wimbledon e dois deles em Stuttgart 2018.

Para seguir avançando no torneio, Pella terá mais um confronto complicado, desta vez contra o canadense #17 Milos Raonic, que despachou o jovem americano #63 Reilly Opelka em sets diretos. Será o primeiro encontro entre os tenistas no circuito da ATP.