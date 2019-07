Svitolina sobrevive a Sakkari e avança às oitavas de Wimbledon

Ainda sem jogar na Quadra Central, a #9 Elina Svitolina fez sua partida de terceira rodada em Wimbledon na Quadra 3 do torneio contra a #32 Maria Sakkari na manhã desta sexta-feira (5). Um dos primeiros jogos do dia, a partida entre as jovens jogadoras serviu de ótimo entretenimento e acabou com a ucraniana saindo vitoriosa, fazendo 6/3 6/7 (1) e 6/2 na grega, em 2h07.

O primeiro encontro entre as jogadoras foi agitado, mas acabou com a favorita vencendo. A partida de três sets foi bem jogada e contou com altos e baixos, mas foi altamente animada para os fãs do esporte.

Sakkari, apesar de sair com o déficit na primeira parcial, foi a primeira a ter quebra de serviço, quebrando a adversária no quarto game - e sendo quebrada já em seguida. Depois de conquistar a primeira quebra, Elina foi atrás de outras três e acabou fechando o set por 6/3 em 34 minutos.

Maria voltou para a segunda parcial com um novo ritmo, e já de cara quebrou o serviço da ucraniana duas vezes - e sofreu uma quebra, no quarto game. A grega chegou a servir para o set em 4/5*, mas foi quebrada. Elina chegou a ter dois break points/match points em seguida, mas não conseguiu converter e a parcial acabou indo ao tie-break.

O game desempate foi perfeito para Sakkari, que conquistou quatro mini quebras e não sofreu nenhuma. Acabou com sete pontos a um (7/6-1) para a grega, que conseguiu normalizar o marcador e levar a partida ao terceiro set.

O bom ritmo de Sakkari desapareceu na parcial decisiva. A grega sofreu duas quebras de serviço (games três e sete), não conseguiu converter os break points que teve nos games seis e oito e, apesar de salvar quatro match points na parcial, acabou perdendo a partida no quinto ponto de jogo, onde Elina finalmente foi capaz de converter a vitória.

Svitolina disparou um ace e cometeu uma dupla falta em sua partida de terceira ronda; Sakkari disparou dois aces e cometeu seis dupla faltas. A ucraniana fez 15 winners e 27 erros não-forçados enquanto que Sakkari fez 35 winners e 45 erros não-forçados.

Agora nas oitavas de final de Wimbledon, a cabeça de chave oito enfrenta a #24 Petra Martic, que venceu #34 Danielle Collins por 6/4, 3/6 e 6/4. Svitolina lidera o confronto direto com a croata por três a um, mas todas as suas vitórias aconteceram na terra batida.