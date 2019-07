Djokovic leva susto, mas se recupera diante de Hurkacz e está nas oitavas de Wimbledon

Vindo de boa campanha em Wimbledon, #1 Novak Djokovic venceu mais uma partida nesta sexta (5) e se garantiu nas oitavas de final do torneio. Enfrentando o polonês #48 Hubert Hurkacz, o sérvio triunfou por 3 sets a 1, parciais de 7/5, 6/7 (5), 6/1 e 6/4, em 3h03 de partida.

O confronto começou disputadíssimo, com os dois tenistas sacando firme e buscando a vantagem. Depois de muita insistência, Djokovic aproveitou os erros do polonês e conquistou a quebra decisiva no 11º game, abrindo 6/5. Em seguida, sacou firme para fechar a parcial em 7/5.

O panorama se manteve no segundo set e o confronto seguiu acirrado. No sétimo game, o número um do mundo teve três break points, mas viu Hurkacz reagir para manter o placar igualado. Sem quebras, o vencedor foi decidido no tiebreak.

Precisando da vitória para seguir vivo no confronto, o polonês começou melhor e abriu 3/1. Djoko esboçou uma reação e devolveu a desvantagem. Porém, no 11º ponto, Hurkacz voltou conseguir a mini quebra e fechou o tiebreak em 7-5, empatando a partida.

Djokovic voltou melhor no terceiro set e conseguiu se impor diante do número 48 do mundo. Logo de cara, o sérvio alcançou a quebra e abriu 3/0. Sólido, o tetracampeão do torneio seguiu dominando os pontos e conseguiu mais um break no sexto game, fechando em 6/1.

Embalado pelo bom momento na partida, o número um do mundo foi superior no quarto set e conseguiu a quebra logo de cara, abrindo 3/1. Na sequência, o sérvio segurou a vantagem mínima no placar e selou a vitória por 6/4.

Nas oitavas de final de Wimbledon, Djokovic aguarda o vencedor do confronto entre o jovem tenista canadense #21 Felix Auger-Aliassime e o francês #66 Ugo Humbert. O jogo está em andamento nesse momento.