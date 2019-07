Goffin vence batalha de cinco sets contra Medvedev e segue vivo em Wimbledon

Depois de três anos, o #23 David Goffin está de volta a segunda semana em Wimbledon. Nesta sexta-feira (5), o belga venceu o russo #13 Daniil Medvedev por 3 sets a 2, de virada, parciais de 4/6, 6/2, 3/6, 6/3 e 7/5, em uma batalha duríssima que durou 3h31. Com o resultado, o tenista já igualou suas duas melhores campanhas no torneio, quando caiu nas oitavas em 2015 e 2016.

O duelo entre Goffin e Medvedev foi disputado do início ao fim e ficou marcado pela oscilação dos tenistas ao longo dos sets, o que fez com que o confronto se encaminhasse pra quinta e decisiva parcial. Apesar de ter saído com a vitória, o belga ficou muito próximo de dar um adeus precoce ao Slam londrino.

Sem se encontrar nos pontos iniciais, Goffin foi quebrado e viu um Medvedev confiante e sólido abrir 4/1. Porém, o belga ficou mais consistente, recuperou o bom aproveitamento com o 1° serviço - terminou a partida com 84% dos pontos ganhos -, e reagiu, vencendo seis dos últimos sete games disputados.

Vale destacar também a diferença do número de erros entre os dois. Enquanto Medvedev aplicou 53 winners e jogou 50 bolas para fora, Goffin fez 61 bolas vencedoras e errou apenas 39, uma disparidade grande com relação ao russo. Além disso, o belga colecionou pontos fantásticos, como os dois últimos do jogo, onde aplicou uma passada após um smash do adversário, e logo após decretou o triunfo com um belíssimo winner de backhand na paralela.

Nas oitavas de final de Wimbledon, Goffin irá enfrentar o espanhol #37 Fernando Verdasco, que deu fim aos ótimos resultados do italiano #89 Thomas Fabbiano, algoz de Tsitsipas na estreia, ao vencer por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 7/6 (1) e 6/4.