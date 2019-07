Em jogo lá e cá, Verdasco triunfa e encerra boa campanha de Fabbiano em Wimbledon

A campanha dos sonhos do #89 Thomas Fabbiano em Wimbledon teve fim nesta sexta-feira (5). Depois de derrotar nomes como Stefanos Tsitsipas e Ivo Karlovic, o italiano não resistiu e caiu para o espanhol #37 Fernando Verdasco. Cirúrgico, o experiente canhoto triunfou por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 7/6 (1) e 6/4, após 2h19 de uma partida bastante equilibrada.

A vitória em sets diretos não diz o que foi o duelo. Apesar do espanhol ter sido superior, principalmente nos momentos cruciais, o jogo poderia ter ido para qualquer um dos dois lados. Atuando de forma consistente e sólida, Fabbiano trouxe dificuldades para Verdasco, que como sempre apostou em seu estilo agressivo para superar o adversário e sair de quadra com um bom resultado.

As estatísticas da partida mostram como o confronto entre os dois foi disputado. Enquanto Fabbiano cometeu 31 erros não forçados, Verdasco terminou com 45. Em contrapartida, o espanhol aplicou 37 winners, já o italiano somou apenas 18 bolas vencedoras. No fim, valeu o melhor aproveitamento do canhoto nos break points. Foram quatro ao longo do jogo, contra dois do oponente.

Classificado para as oitavas do Grand Slam londrino, Verdasco já garantiu um salto de 11 posições no ranking da ATP. Buscando uma vaga nas quartas, o tenista da Espanha irá enfrentar o belga #23 David Goffin, que bateu o russo #13 Daniil Medvedev em uma batalha de cinco sets, com parciais de 4/6, 6/2, 3/6, 6/3 e 7/5.