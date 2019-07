Halep cumpre promessa e derrota Azarenka pela terceira rodada de Wimbledon

Quando a chave de Wimbledon foi sorteada, a #7 Simona Halep foi perguntada sobre um possível duelo com a #40 Victoria Azarenka na terceira rodada. A resposta da Romena foi direta: ‘É claro que eu vou ganhar’. Nesta sexta (5), ela cumpriu a promessa. Halep derrotou Azarenka por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h06.

A maior chave do jogo é que a romena, como sempre, esteve muito regular e precisa, enquanto que a adversária, exatamente o oposto. Azarenka simplesmente não conseguia aguentar as trocas de bola com a oponente, que sempre devolvia mais uma, e arriscava demais. Foram 33 erros não-forçados no jogo todo, contra apenas nove da outra.

Azarenka até abriu vantagem na frente, com uma quebra no quarto game do primeiro set. Halep, porém, esteve muito bem com a devolução e não só deu o troco em seguida, mas também retrucou em mais duas vezes, vencendo seis games seguidos. Como resultado, ela faturou a primeira etapa por 6/3.

Na segunda parcial, o cenário foi ainda pior para Azarenka. Com mais nervosismo, os erros aumentaram e, como consequência, a bielorrussa venceu apenas um game em todo o set. Seu saque não fez muito efeito, e no serviço da adversária, quase não conseguiu jogar. O set estava garantido para Halep 32 minutos depois, e a vitória também.

Na próxima rodada, Simona Halep vai enfrentar a sensação do torneio até este momento: a #313 Cori Gauff. A norte-americana de 15 anos faz história em Wimbledon. Depois de se tornar a mais jovem tenista a passar pelo qualy na era aberta, ela já derrotou Venus Williams e Magdalena Rybarikova no seu caminho na chave principal. No seu último duelo, ela salvou match points e aplicou grande virada para cima da #60 Polona Hercog.