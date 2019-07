Sandgren elimina Fognini e vai às oitavas em Wimbledon pela primeira vez na carreira

Mais de um ano depois de atingir as quartas de final no Australian Open, o #94 Tennys Sandgren volta a ter uma boa campanha em um Grand Slam. Neste sábado (6), o norte-americano surpreendeu e eliminou o italiano #10 Fabio Fognini por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 7/6 (12) e 6/3, em 2h28 de partida. Com o resultado, se garantiu nas oitavas de Wimbledon pela primeira vez na carreira.

Vindo de duas batalhas nas rodadas anteriores, Fognini não conseguiu demonstrar o mesmo poder de reação e pouco pôde fazer para mudar o panorama do jogo. Porém, o segundo set foi crucial no placar final. No tie-break, o italiano chegou a ter quadro set points, mas não conseguiu aproveitá-los e viu Sandgren fechar em 14-12.

Visivelmente irritado e frustrado, principalmente pelo duelo ter acontecido na Quadra 14, onde o fluxo de pessoas do lado de fora é grande, o tenista, que é conhecido pelo seu temperamento bastante oscilante não conseguiu se encontrar. Cometendo muitos erros não forçados, acabou sendo quebrado duas vezes no primeiro set e uma no terceiro, perdendo ambas as parciais por 6/3.

Sandgren por sua vez terminou a partida com 70% dos pontos ganhos com seu 2° serviço, o que fez a diferença em seus games de saque ao longo do confronto. O estadunidense aplicou 32 winners e cometeu 18 erros não forçados, bem menos que Fognini, que somou 37.

Nas oitavas do Slam londrino, Sandgren irá enfrentar seu compatriota #65 Sam Querrey, semifinalista do torneio em 2017, que passou pelo australiano #64 John Millman também em sets diretos, parciais de 7/6 (3), 7/6 (8) e 6/3.