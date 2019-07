Barty atropela Dart em menos de uma hora e se garante na segunda semana de Wimbledon

A #1 Ashleigh Barty avançou à quarta rodada de Wimbledon e com autoridade. A australiana passou por cima da #182 Harriet Dart, vencendo por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, no sábado (6). A tenista liquidou o jogo em apenas 53 minutos.

Barty fez uma partida quase perfeita. Ela mandou em todos os pontos, seja angulando mais para tirar a adversária da quadra ou acelerando para quebrar o ritmo. Seu slice mais uma vez fez muito estrago; esse golpe, usado como defensivo pela maioria dos jogadores, serve de ataque para a australiana. É brilhantemente executado e ás vezes até mais eficaz que uma ‘paulada’ de forehand.

Não houve nenhum aspecto do jogo que a número um não tenha dominado, com exceção de pontos na rede: 71% de aproveitamento contra 75% da oponente. No restante, foi um passeio - assustadores 92% de pontos ganhos com o primeiro saque, todos os break points a favor foram aproveitados, 59% de sucesso ao devolver o serviço da adversária, 23 winners e apenas seis erros não-forçados.

Dart, de 22 anos, até mostrou boa movimentação em alguns pontos, mas não conseguiu segurar o nível da oponente. A dona da casa quase não incomodou o serviço da australiana, a não ser no sexto game do segundo set, e foi quebrada cinco vezes – duas na etapa inicial e três na segunda. Ela venceu apenas dois games na partida inteira. Com esse cenário, Barty passeou e fechou a conta em menos de uma hora.

Barty tem agora 15 vitórias consecutivas na temporada. Na próxima rodada, a número um do mundo enfrenta a #55 Alison Riske. A norte-americana vem de uma bela vitória, de virada, para cima da #13 Belinda Bencic.