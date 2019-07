Mertens supera Qiang Wang em quase três horas na terceira rodada de Wimbledon

Pela segunda vez em sua carreira, a #21 Elise Mertens precisa chegar a quase três horas para vencer uma partida. Neste sábado (6), a belga de 23 anos disputou 2h50 em quadra para superar a chinesa #15 Qiang Wang em jogo de três sets com parciais de 6/2, 6/7(9) e 6/4, na Quadra 18 pela terceira rodada de Wimbledon.

Mertens foi dona de uma performance mais sólida, com menos erros, o que a fez avançar na competição. No segundo set, que durou 1h12 e foi vencido pela chinesa, a belga cometeu erros demais, custando o set e desperdiçando um match point. De volta ao terceiro set, ela voltou a diminuir sua taxa de erros não forçados em relação aos winners e conseguiu a quebra no sétimo game, sustentando-a até o fim. Ao todo, a cabeça de chave 21 cometeu 35 erros não-forçados e fez 38 bolas vencedoras, enquanto que Wang cometeu 48 erros não-forçados e apenas 33 winners.

Foi a sexta vez em sua carreira que Mertens passou pelo menos 2h50 em quadra, cinco delas em 2019, das quais venceu duas. A partida mais longa de sua vida foi em maio desse ano, na qual perdeu para Sevastova em 3h18. Contra Wang, a belga já havia disputado outra maratona, em Indian Wells de 2019, em encontro que durou 2h57 e teve resultado distinto, uma vez que a chinesa conseguiu encontrar seu melhor nível. O resultado de hoje põe Mertens nas oitavas de Wimbledon pela primeira vez em sua carreira.

Para seguir avançando e quebrando seu recorde pessoal, Wang necessita de passar pela tcheca #54 Barbora Strycova, que causou zebra ao bater a holandesa #4 Kiki Bertens por dois sets a zero. As duas se enfrentaram apenas uma vez no circuito, no US Open de 2018, em que Mertens venceu por dois sets a zero.