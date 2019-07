Seguro, Federer vence Pouille e vai às oitavas de Wimbledon

Embalado pela boa atuação na partida anterior, #3 Roger Federer triunfou mais uma neste sábado (7) e se garantiu nas oitavas de Wimbledon. Enfrentando o francês #28 Lucas Pouille, o suíço venceu o francês por 3 sets a 0, parciais de 7/5, 6/2 e 7/6 (4), em 2h08 de partida.

O confronto começou com ambos sacando muito bem e oferecendo poucas chances. Pouille teve duas chances de quebrar o serviço de Federer, mas viu o suíço reagir. Em seguida, o ex-número um do mundo emplacou bons golpes e conseguiu o break decisivo, fechando o set em 7/5.

Confiante, Federer voltou atropelando na segunda parcial e não deu chances ao francês. Logo de cara, emplacou duas quebras seguidas e abriu 4/0. Com boa vantagem na parcial, o suíço seguiu administrando a vantagem e conseguiu mais uma quebra para fechar o set em 6/2.

Precisando reagir para se manter vivo no torneio, Pouille voltou sacando melhor e equilibrou as ações do jogo. No 12º game, Federer teve o primeiro match point da partida, mas não conseguiu selar a vitória e o vencedor foi decidido no tiebreak.

Federer foi superior no game desempate e conquistou a mini quebra no segundo ponto, abrindo 2-0. Sólido, o suíço manteve a vantagem no placar e chegou a mais um mini break, selando a vitória por 7-4.

Nas oitavas do Aberto da Inglaterra, Federer enfrentará #20 Matteo Berrettini, que venceu o argentino #24 Diego Schwartzman por 3 sets a 2, parciais de 6/7 (5), 7/6 (2), 4/6, 7/6 (5) e 6/3, em 4h23 de partida acirradíssima. O confronto acontece na próxima segunda-feira (8) e o horário ainda será confirmado.