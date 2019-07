Em grande partida, Berrettini elimina Schwartzman e avança às oitavas em Wimbledon

Vindo de boa campanha em Wimbledon, #20 Matteo Berrettini triunfou mais uma vez neste sábado (8) e se garantiu nas oitavas do torneio. Enfrentando o argentino #24 Diego Schwartman, o italiano venceu por 3 sets a 2, parciais de 6/7 (5), 7/6 (2), 4/6, 7/6 (5) e 6/3, em 4h23 de partida disputadíssima.

O confronto foi muito equilibrado do início ao fim, com os dois tenistas sacando muito bem e buscando a vantagem no placar. Com muito equilíbrio, o vencedor teve que ser decidido no tiebreak nos dois primeiros sets, com uma vitória para cada lado.

O panorama se manteve no terceiro set e o duelo seguiu equilibrado. No oitavo game, Schwartzman teve uma chance de abrir vantagem, mas viu Berrettini reagir e manter o empate. Insistindo nas trocas de bola, o argentino aproveitou os erros do italiano para conquistar a quebra decisiva no décimo game e fechar a parcial em 6/4.

Precisando reagir para se manter vivo no torneio, Berrettini foi para o quarto set pensando em vencer ou vencer. Sem quebras, o vencedor foi decidido no tiebreak. No game desempate, o italiano foi superior e aproveitou a primeira chance para fechar a parcial e empatar a partida, levando para o quinto e decisivo set.

Embalado pela vitória na parcial anterior, Berrettini começou com tudo e conseguiu uma quebra logo no segundo game, abrindo 3/0. Na sequência, o número 20 do ranking seguiu sólido e manteve a vantagem mínima no placar. No nono game, sacou firme e selou a vitória por 6/3.

Nas oitavas do Aberto da Inglaterra, Berrettini medirá forças com o suíço #3 Roger Federer, que passou pelo francês #28 Lucas Pouille por 3 sets a 0, parciais de 7/5, 6/2 e 7/6 (4), em 2h08 de partida.