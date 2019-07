Wimbledon 2019: confira análise das oitavas de final da chave masculina

A primeira semana de Wimbledon chegou ao final. Na próxima segunda (8), chegamos às oitavas de final. Na chave masculina, muitos nomes ‘novos’ ou surpreendentes entre os 16 tenistas restantes, entre eles Mikhail Kukushkin, Ugo Humbert, Tennis Sandgren e outros. Confira os detalhes dos duelos que irão definir os melhores oito jogadores:

#1 Novak Djokovic x #66 Ugo Humbert

O número um do mundo é sem dúvida o favorito para o duelo contra o tenista de 21 anos, mas terá que tomar cuidado pois o jovem vem de uma campanha muito boa, deixando para trás nomes como Gael Monfils e Felix Auger-Aliassime. O sérvio também passou tranquilo pela primeira semana, tendo dificuldades apenas na terceira rodada, deixando set na quadra e demorando três horas para derrotar Hubert Hurkacz, da Polônia. Esta será a primeira vez que os dois se enfrentam.

#23 David Goffin x #37 Fernando Verdasco

Este promete ser um confronto bem equilibrado, como já tem sido. Os dois tenistas estiverem frente a frente seis vezes até agora e as vitórias estão bem distribuídas, com três para cada. Esse será o primeiro confronto entre os dois na grama.

Ambos já passaram por provações no torneio até aqui, ficando muito tempo em quadra, mas avançando contra um favorito. Verdasco despachou Kyle Edmund em seu segundo jogo, com 3h43 de duração. Goffin teve duelo ainda mais difícil contra Medvedev, cabeça de chave número 11, mas também levou a melhor após 3h31 na terceira rodada.

#26 Guido Pella x #17 Milos Raonic

Mais um confronto inédito. Raonic busca as quartas para empatar sua campanha do ano passado e defender os pontos. O canadense deve ter uma vantagem no lado físico, pois chegou até essa fase sem muitos problemas, enquanto que a partida mais curta do adversário até aqui foi de 2h34. Pella, por sua vez, vem embalado após eliminar o sul-africano Kevin Anderson, atual vice-campeão do torneio.

#22 Roberto Bautista Agut x #32 Benoit Paire

Os tenistas se enfrentam pela sétima vez na história. Pleno domínio do espanhol até o momento com vitória em todos os confrontos anteriores.

No seu caminho até as oitavas, Agut foi responsável por eliminar nas quartas o cabeça de chave número 10, Karen Khachanov. Paire chega mais cansado após duas partidas com mais de duas horas e meia, na estreia contra Londero e na terceira rodada contra Vesely. O jogo mais longo do espanhol, justamente o último, teve menos de duas horas.

#65 Sam Querrey x #94 Tennys Sandgren

Duelo de norte-americanos que nunca se enfrentaram antes. Os dois fizeram grande estrago na chave até o momento. Querrey eliminou Dominic Thiem, quinto maior favorito, logo na estreia. Já Sandgren, sobreviveu a Gilles Simon e Fabio Fognini.

#2 Rafael Nadal x #69 João Sousa

O espanhol é francamente favorito para este confronto. Ele venceu os dois duelos que fizeram até hoje; um deles foi no Rio Open, em 2014, com direito a pneu. Apesar da chave complicada, Nadal teve trabalho apenas com Kyrgios até aqui, perdendo um set. A vitória na terceira rodada sobre Tsonga foi a 51ª dele no torneio, igualando a marca de Bjorn Borg. Com o resultado, o espanhol também garantiu seu 15º triunfo seguido no circuito. Ele vem de títulos no saibro, em Roma e Roland Garros, e não disputou torneios oficiais na grama antes do Slam londrino.

Sousa, o primeiro português a chegar às oitavas de Wimbledon, vem de uma partida longa e desgastante, de quase quatro horas, contra o dono da casa Daniel Evans. Ele vai em busca do seu melhor resultado em Majors na carreira; já havia chegado a uma oitavas de final no Us Open do ano passado.

#7 Kei Nishikori x #58 Mikhail Kukushkin

Além do ranking, o japonês ainda tem a seu favor nesse duelo uma supremacia no histórico entre os dois. São oito confrontos até hoje, todos vencidos por ele; apenas em três vezes dessas o cazaque conseguiu ganhar um set.

Nishikori teve vida tranquila até as oitavas, eliminando inclusive o brasileiro Thiago Monteiro na estreia. Kukushkin foi responsável por derrotar John Isner, cabeça de chave número 9, mas precisou de mais de três horas para isso; o mesmo aconteceu na sua partida de terceira rodada contra Struff. O japonês também deve levar vantagem no quesito físico, por conta de disso.

#3 Roger Federer x #20 Matteo Berrettini

Mais um jovem a despontar no torneio. O suíço também leva grande favoritismo neste que será o primeiro jogo entre os dois, mas destaca-se que, aos 23 anos, o italiano atinge sua melhor marca em Grand Slams até o momento. Berrettini vem de bons resultados na grama; ele foi campeão do ATP 250 de Stuttgart e semifinalista do ATP 500 de Halle, torneio vencido justamente por Federer. Sua campanha na competição já está marcada por ser o adversário de Marcos Baghdatis em sua última partida na carreira e por um duelo de 4h19 com Diego Schwartzman, em que salvou três match points.

Federer chega às oitavas batendo mais recordes. Ele atingiu 350 vitórias em Majors com o seu triunfo sobre Pouille na terceira rodada. Além disso, essa é a 17ª vez que o suíço chega a essa fase no torneio, superando Jimmy Connors. No confronto contra Berrettini, o número três do mundo pode igualar Connors também no número de vitórias na grama (185); ele ainda está a dois jogos de registrar 100 triunfos em Wimbledon. O suíço caminhou tranquilo até agora no torneio, perdendo apenas um set e ficando no máximo 2h06 em quadra.