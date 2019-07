Goffin vence Verdasco e consegue classificação inédita para as quartas de Wimbledon

A chave masculina de simples de Wimbledon tem mais um classificado para as quartas de final. Atual #23 do mundo, David Goffin bateu o espanhol #37 Fernando Verdasco por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (9), 2/6, 6/3 e 6/4, em 2h58 de partida, e avançou de fase. Com a vitória, o belga superou seu recorde pessoal, já que nunca havia passado das oitavas do Grand Slam londrino.

O primeiro set foi o mais disputado e acabou sendo decidido no detalhe. Depois de uma quebra de saque para cada um e muitas trocas de bola, a parcial foi para o tie-break. Com posturas diferentes ao longo do set - Verdasco muito agressivo e Goffin apostando na consistência -, o game desempate também foi muito equilibrado.

O espanhol chegou a abrir 6-3 e teve cinco set points, mas acabou cometendo erros bobos - somou 21 na parcial contra apenas nove do belga -, e desperdiçou todos. Goffin, por sua vez, fez valer a segunda chance que teve e fechou em 7/6 (11-9).

Apesar da derrota, Verdasco voltou para a segunda parcial aliando ofensividade com solidez. Cometendo apenas quatro erros não forçados e aplicando 13 winners, o espanhol foi superior e dessa vez conseguiu aproveitar melhor as oportunidades. Com duas quebras conquistadas, fechou em 6/2 e empatou o duelo.

O jogo se manteve lá e cá no terceiro set, e assim como na parcial inicial triunfou quem foi mais preciso. Vencendo 89% dos pontos com o 1° serviço, Goffin deu poucas chances ao adversário, que também foi bastante eficiente em seus games de saque. Porém, o belga conseguiu a quebra no único break point que teve em todo o set e controlou a vantagem até o fim, fechando em 6/3.

O panorama se manteve na quarta e última parcial, onde mais uma vez a constância de Goffin do fundo da quadra e nos games de saque fez a diferença. Enquanto Verdasco cometeu 15 erros, o belga terminou com apenas cinco, além de ter ganho 91% dos pontos com o 1° serviço e 75% com o 2°. Após obter o break no sétimo game, o cabeça de chave número 23 seguiu na frente do placar e, sem deixar o espanhol reagir, decretou a vitória por 6/4.

Garantido nas quartas do torneio de tênis mais antigo do mundo, Goffin enfrenta agora quem passar do confronto entre o sérvio #1 Novak Djokovic, tetracampeão, e o jovem francês #66 Ugo Humbert, uma das surpresas da competição até aqui.