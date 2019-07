Sem tomar conhecimento, Serena Williams domina Suárez Navarro e vai às quartas em Wimbledon

Num dos calendários mais curtos do tênis competitivo, a #10 Serena Williams, de 37 anos, precisa brigar pelos últimos estágios dos Slams para permanecer no top 10. Nesta segunda-feira (8), a americana venceu com extremo conforto a espanhola #31 Carla Suárez Navarro, por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/2, em 1h05 de partida, nas oitavas de final de Wimbledon.

Dividindo a quadra com a espanhola, Serena teve um bom desempenho, chegando a afirmar em sua entrevista que "a ferrugem finalmente estava desaparecendo", em referência ao retorno de seu alto nível. Ao fim do embate, a ex-número um da WTA fez 19 erros não-forçados e 21 winners, contra nove bolas vencedoras e 13 erros não forçados de Suárez Navarro, que teve poucas chances frente a uma rival com um saque excelente.

A espanhola quebrou apenas uma vez no serviço da americana, que quebrou cinco vezes em 11 chances, mantendo a sequência de jamais perder mais de três games num único set para Suárez Navarro. Este foi o sétimo encontro entre as tenistas, e a sétima vitória de Williams.

Essa é a segunda participação de Williams no Slam londrino após sua pausa devido a gravidez. No ano anterior, ela chegou à final, perdendo para Angelique Kerber em sets diretos. Com isso, a americana tem 1200 pontos a defender, faltando, já com as quartas de final no currículo, 870. Caso não consiga avançar às semis, Serena ficará com a 17ª colocação no ranking da WTA, sua pior posição desde agosto de 2018.

Para continuar na defesa de seu vice-campeonato, Serena Williams precisará passar pela #55 Alison Riske, responsável pela eliminação da cabeça de chave um e a mais recente campeã de Slam, Ashleigh Barty. As duas americanas jamais se enfrentaram no circuito profissional da WTA.