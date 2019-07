Surpresa: Riske interrompe sequência invicta e elimina Barty nas oitavas de Wimbledon

Numa superfície que reserva apenas um mês no calendário, a americana Alison Riske soube aproveitar suas oportunidades na grama e encerrou a sequência de 15 vitórias consecutivas da atual #1 Ashleigh Barty, de 23 anos, por dois sets a um. Riske buscou a virada e fechou a partida com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3, em 1h39, na Quadra 2 pelas oitavas de final de Wimbledon, nesta segunda-feira (8).

Riske apresentou um de seus mais alto níveis da vida para conquistar sua primeira vitória sobre uma número um do mundo. Ao todo, fez 30 winners e apenas 15 erros não forçados, contra uma australiana que aguentou a intensidade apenas na primeira parcial, fazendo 27 winners e 25 erros não-forçados. Barty fez 12 aces, oito deles na primeira parcial, além de metade dos seus winners. Nos sets seguintes, além de contar com uma redução do nível da número um, a estaudindense esteve impecável no fundo da quadra, de onde marcou 24 bolas vencedoras e cometeu somente seis erros.

A americana quebra seu recorde pessoal e fará sua primeira partida de quartas de final num Grand Slam, superando a antiga marca de 2013, onde fez oitavas no US Open. Ela também conquista sua 14ª vitória na grama na temporada, perdendo apenas uma partida, na primeira rodada de Mallorca. Com essa exceção, foi campeã no ITF de Surbiton, campeã em 's-Hertogenbosch e já avança a fase final de Wimbledon. No ranking, Riske já volta a sua melhor posição da carreira, conquistada pela primeira vez em 2017, em #36, podendo ir para #31 com as semifinais.

Para isso, precisará vencer sua compatriota #10 Serena Williams, atual vice-campeã, que atropelou a #31 Carla Suárez Navarro. Será o primeiro encontro entre as americanas na WTA.