Tetracampeão, Djokovic passa por Humbert com tranquilidade e vai às quartas em Wimbledon

Buscando seu quinto título em Wimbledon, o sérvio #1 Novak Djokovic teve mais uma grande atuação na grama sagrada do All England Club. Enfrentando o jovem francês #66 Ugo Humbert, que vinha fazendo um ótimo torneio, Nole jogou um belíssimo tênis e venceu por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 6/3, em 1h42 de uma partida bastante tranquila para o líder do ranking.

Dominando com tranquilidade, Djokovic não teve dificuldades no primeiro set. Com uma quebra logo no início, abriu 3/0 e controlou a vantagem até o fim para fechar em 6/3 sem dar chances de reação ao francês. O sérvio terminou a parcial com com 83% dos pontos ganhos com o 2° serviço, além de ter cometido apenas dois erros não forçados e aplicado oito bolas vencedoras.

Sem conseguir ter armas para mudar o panorama do jogo, Humbert também foi presa fácil no segundo set. Cometendo muitos erros, o francês não se encontrou em quadra. Em contrapartida, Djokovic continuou sólido demais em seus games de saque - perdeu apenas quatro pontos em toda a parcial - e sobrou em todas as estatísticas. Conquistando dois breaks, o sérvio fechou em 6/2 sem sustos.

Servindo um pouco melhor e errando menos no início do set, o francês parecia conseguir equilibrar a partida na terceira parcial. Mas tudo mudou no sétimo game. Se impondo nas devoluções, Nole quebrou o saque do adversário novamente e abriu 5/3. Aproveitando o embalo, o tetracampeão do torneio obteve novo break logo em seguida e, com facilidade, decretou o triunfo por 6/3.

Nas quartas do Slam londrino, Djokovic irá medir forças com o belga #23 David Goffin, que bateu o espanhol #37 Fernando Verdasco por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (9), 2/6, 6/3 e 6/4.