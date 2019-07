Federer atropela Berrettini e segue firme na briga pelo nono título em Wimbledon

Nesta segunda (8), o #3 Roger Federer mostrou porque é o maior campeão de Wimbledon. Enfrentando o #20 Matteo Berrettini, que vinha de ótimos resultados na grama até aqui, o suíço sobrou na Quadra Central e atropelou o italiano. Em apenas 1h13 de partida, o tenista de 37 anos triunfou por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/2 e 6/2, e garantiu-se nas quartas do Grand Slam britânico.

Federer não tomou conhecimento do italiano no primeiro set. O suíço teve uma atuação perfeita na parcial, onde perdeu apenas um ponto em seus games de serviço - terminou com 93% de aproveitamento - e cometeu somente um erro não forçado. O italiano, que vinha sacando muito bem ao longo da semana, foi anulado com ótimas devoluções do ex-número um do mundo, que com duas quebras foi superior no placar a todo momento e fechou em 6/1.

O passeio do suíço continuou no segundo set. Berrettini bem que tentou jogar mais com o 1° serviço, mas a tática não surtiu efeito diante de um Federer sólido e extremamente confiante em quadra. Assim como na parcial anterior, o octacampeão do torneio foi soberano em todos os números e não deixou o italiano ganhar ritmo. Obtendo dois breaks ao longo do set, o cabeça de chave número dois fechou em 6/2 com tranquilidade.

No terceiro set, a performance de alto nível do suíço voltou a assustar. Controlando o duelo com maestria, Federer conquistou duas quebras em sequência e rapidamente abriu 4/0. A partir daí, fez valer a vantagem no placar vencendo 83% dos pontos com o primeiro serviço e cometendo um erro não forçado em toda a parcial. Sem sustos, decretou a vitória fechando novamente em 6/2.

No confronto que vale vaga nas semis de Wimbledon, Federer irá encarar o japonês #7 Kei Nishikori, que despachou o cazaque #58 Mikhail Kukushkin por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6, 6/3 e 6/4.