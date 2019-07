Svitolina passa por Muchova em Wimbledon e alcança inédita semifinal de Slam

A terça-feira (9) de jogos em Wimbledon correu bem para a #8 Elina Svitolina. A ucraniana mais bem ranqueada atualmente passou pela #68 Karolina Muchova, estreante no torneio, ao fazer 7/5 e 6/4, em 1h34. A atual vencedora do WTA Finals conquistou lugar na semifinal mais importante da carreira com o feito.

Apesar de sair com a vitória, Svitolina não teve exatamente a partida mais fácil. A ucraniana, que até chegou a quebrar primeiro já no primeiro game, sofreu quebras nos games dois e quatro e ficou com desvantagem até o momento da tcheca servir para a parcial em 4/5*. Muchova, que vinha de partida épica contra Pliskova, fez mal e foi quebrada facilmente por 40-15, a tcheca ainda voltou a vacilar em seu próximo game de serviço e apesar de salvar quatro break points, acabou sofrendo nova quebra. A cabeça de chave número oito apenas precisou servir para o set depois disso: 7/5, 49 minutos.

Na segunda parcial, Muchova saiu na frente, conquistando quebra já no segundo game, mas o bom ritmo não durou muito e a tcheca acabou sofrendo três quebras de serviço seguidas (games três, cinco e sete). Além disso, a jovem de 22 anos não foi capaz de tirar proveito dos break points que teve no quarto game, conquistando sua segunda quebra no serviço da ucraniana apenas quando a mesma servia para o jogo em *5/3. Apesar da quebra, Svitolina continuou com a vantagem e, dois games depois, voltou a servir para a partida, dessa vez com eficiência: 6/4, 45 minutos.

​​​​​​​

Svitolina disparou os únicos dois aces da partida (o que diz muito sobre Muchova, que em sua partida anterior, contra Pliskova, disparou 14), ambas as jogadoras fizeram uma dupla falta. A ucraniana ficou com 24 winners e 16 erros não-forçados enquanto que a tcheca ficou em 34 e 31, respectivamente.

Com sua excelente campanha em sua primeira participação no Slam inglês, Muchova sobe para a 43ª posição no ranking. A tcheca não havia chegado tão longe em sua curta história em chaves principais Majors - essa foi apenas a quarta participação.

Svitolina, agora uma das quatro jogadoras restantes no quadro feminino de Wimbledon, enfrenta a seguir a ex número um, #7 Simona Halep, que venceu a #50 Zhang Shuai em sets diretos.