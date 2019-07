Bautista Agut supera Pella, avança às semis de Wimbledon e atinge melhor resultado em Slams

Abrindo a programação da Quadra 1 do All England Club, o #22 Roberto Bautista Agut e o #26 Guido Pella, duas das surpresas do torneio, se enfrentaram e protagonizaram uma partida disputada, como já era de esperar. Preciso e consistente nos momentos decisivos dos sets, o espanhol levou a melhor sobre o argentino e triunfou por 7/5, 6/4, 3/6 e 6/3, em 3h07 de duelo.

Com o resultado, Bautista Agut se garante nas semis de Wimbledon pela primeira vez. Além disso, bate o próprio recorde de melhor campanha em um Grand Slam. Até aqui, sua melhor campanha havia sido no Australian Open desse ano, quando parou nas quartas de final.

O primeiro set foi o mais disputado de todos. Com números muito parecidos, a parcial foi decidida no detalhe. No fim das contas, o bom aproveitamento do espanhol com o 2° serviço (65%) fez a diferença, tendo em vista que o argentino oscilou muito em seus games de saque. Depois de uma quebra para cada lado, Bautista Agut conseguiu o break decisivo nos últimos games e fechou em 7/5.

Sólido e agressivo do fundo da quadra, o tenista da Espanha seguiu superior na segunda parcial. Aplicando 12 winners e cometendo apenas cinco erros não forçados, Roberto soube explorar bem as falhas de Pella, que novamente não conseguiu encontrar seu saque durante o set. Com uma única quebra, fechou em 6/4 e abriu 2 sets a 0 de vantagem no confronto.

No terceiro set, o argentino acordou. Se impondo mais nos pontos e pressionando bem na devolução, Pella obteve o break e soube controlar o placar a seu favor. Firme com ambos os serviços - terminou a parcial com um aproveitamento de 68% e 67% -, não deixou Bautista Agut buscar uma reação. No detalhe, fechou em 6/3 e ganhou uma sobrevida no jogo.

Diante de um adversário que parecia começar a gostar da partida, o espanhol voltou a subir de nível e a comandas as estatísticas. Fechando todas as portas em seus games de saque - perdeu oito pontos ao longo do set -, o cabeça de chave número 23 soube ser ofensivo quando preciso e conquistou o break decisivo. Fazendo valer a vantagem mínima no marcador, devolveu o 6/3 da parcial anterior e decretou a vitória suada diante de Pella.

Djokovic pela frente

Classificado para as semifinais do Slam britânico, Bautista Agut terá uma pedreira pela frente. Seu adversário por uma vaga na decisão do torneio será nada menos que o sérvio #1 Novak Djokovic, tetracampeão na grama sagrada, que venceu com facilidade o belga #23 David Goffin por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/0 e 6/2.