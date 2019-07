Soares/Melichar eliminam Murray/Serena nas duplas mistas em Wimbledon

Nesta quarta-feira (10), a campanha de Andy Murray em Wimbledon 2019 teve um ponto final. A dupla sensação na chave das duplas mistas entre o britânico e Serena Williams caiu em três sets para o brasileiro Bruno Soares e a americana Nicole Melichar, em 1h32 de confronto, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2 no terceiro encontro da Quadra 2 pelas oitavas de final da chave.

A partida foi bem equilibrada, com ambas as duplas criando oportunidades para quebrar o saque de seus adversários durante os sets, mas foi nesses momentos-chave que a dupla do brasileiro levou a melhor, ao converter três quebras em quatro chances contra uma quebra em três chances na dupla do britânico.

Com exceção do segundo set, Soares e Melichar conseguiram uma exibição tranquila, salvando seus break points e aproveitando as chances que tiveram. No set final, logo após perderem o segundo set tendo vencido apenas quatro pontos na devolução, a dupla do brasileiro começou em alto nível, abrindo 4/0, não dando chances aos oponentes, fechando o set e a partida.

Soares e Melichar tem histórico nas duplas mistas: enquanto a americana é a atual campeã de Wimbledon nessa chave e fez semifinais nos outros dois Slams de 2019, o brasileiro busca seu quarto título nas duplas mistas, o primeiro em Wimbledon, com um no Australian Open e dois no US Open, vencendo pela última vez em 2016. Do outro lado, apenas Murray não tem retrospecto grandioso nas duplas mistas, pois esse foi seu primeiro Major na modalidade. Já Serena Williams tem dois títulos, ambos em 1998, em Wimbledon e no US Open.

Nas quartas de final, Soares e Melichar, cabeças de chave número um, enfrentarão, como amplos favoritos, a dupla entre o holandês Matwe Middelkoop e a chinesa Yang Zhaoxuan, que fazem seu primeiro Slam juntos.